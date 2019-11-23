Мужчина и двое детей погибли при пожаре в Хакасии

Отец и двое детей погибли при пожаре в частном доме в селе Бельтирское в Хакасии, сообщает со ссылкой РИА «Новости» на управление Следственного комитета региона.

Возгорание частного жилого дома в селе Бельтирское произошло вечером 22 ноября. В результате пожара скончались 3-летний мальчик, 7-летняя девочка и их 42-летний отец.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

В настоящее время проводятся мероприятия по установлению обстоятельств инцидента, рассматривается версия о возгорании в результате неисправности электропроводки.

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