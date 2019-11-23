Пожар на нефтяной скважине под Оренбургом потушен

Пожарным удалось потушить загоревшуюся под Оренбургом нефтяную скважину, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

По сообщению ведомства, огонь удалось сбить примерно через два часа после возгорания. В пресс-службе компании «Газпромнефть-Оренбург» заявили, что скважина была оперативно обесточена после возгорания.

По данным МЧС, в результате пожара никто не пострадал. Проверка качества атмосферного воздуха не выявила превышения предельно допустимой концентрации сероводорода, угрозы для ближайших населенных пунктов нет.

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