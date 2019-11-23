В Москве открылся самый большой каток в Европе
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В Москве на ВДНХ открылся самый большой в Европе искусственный каток, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу выставочного центра.
Представители центра отметили, что площадь ледового покрытия составляет 20,5 тысяч кв.м, его поддерживают 11 холодильных установок. Каток начинается от фонтана «Дружба народов» и тянется до фонтана «Каменный цветок», по форме ледовое поле напоминает ключик.
Каток разделен на три зоны: аллею влюбленных, площадку для детей и общую территорию для всех отдыхающих. Работать он будет каждый день, кроме понедельника.
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