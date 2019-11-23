В Москве открылся самый большой каток в Европе

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Золотая звезда на шпиле Центрального павильона ВДНХ после реставрации, 2018 год Золотая звезда на шпиле Центрального павильона ВДНХ после реставрации, 2018 год
Золотая звезда на шпиле Центрального павильона ВДНХ после реставрации, 2018 год
Евгений Одиноков/РИА Новости

В Москве на ВДНХ открылся самый большой в Европе искусственный каток, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу выставочного центра.

Представители центра отметили, что площадь ледового покрытия составляет 20,5 тысяч кв.м, его поддерживают 11 холодильных установок. Каток начинается от фонтана «Дружба народов» и тянется до фонтана «Каменный цветок», по форме ледовое поле напоминает ключик.

Каток разделен на три зоны: аллею влюбленных, площадку для детей и общую территорию для всех отдыхающих. Работать он будет каждый день, кроме понедельника.

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