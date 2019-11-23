Грузовик взорвался около полицейского участка в Колумбии, есть жертвы

Около полицейского участка в колумбийском департаменте Каука взорвался грузовик, в котором была бомба, в результате инцидента погибли трое человек, еще десять пострадали. Об этом сообщает газета El Tiempo.

«Заминированный автомобиль взорвался только что в Сантандер-де-Киличао, Каука, рядом с новым полицейским участком. Муниципалитет остался без света», — говорится в сообщении полиции.

Отмечается, что взрывная волна затронула близстоящие дома.

Правоохранители считают, что взрыв могли устроить обычные преступники, воспользовавшись проходящими в стране протестами, чтобы создать негативную обстановку регионе.

В настоящее время на месте происшествия работают спасательные службы.

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