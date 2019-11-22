В Москве собака бежала встретить хозяина и застряла в пороге

В Москве спасатели при помощи электрореза освободили застрявшую в пороге металлической двери лапу собаки, сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что беспородный пес Кекс радостно выбежал встречать своих хозяев и застрял.

Сотрудники аварийно-спасательного отряда обрезали электрорезом часть порога, чтобы освободить лапу собаки.

При этом спасатели охлаждали водой горячий порог и загораживали пса от летящих искр специальной пластиной.

В результате инцидента животное не пострадало.