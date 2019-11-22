Генпрокурор США назвал некриминальной причину смерти Эпштейна

Генпрокурор США Уильям Барр признал, что американский миллиардер Джеффри Эпштейн, отбывавший в тюрьме Нью-Йорка наказание по обвинению в сексуальных преступлениях, умер в результате суицида, передает RT.

По словам Барра, расследование ФБР и генерального инспектора Минюста США убедило его, что Эпштейн покончил с собой.

При этом он подчеркнул, что администрация тюрьмы, где содержался обвиняемый, допустила ряд ошибок, включая решение о его одиночном заключении в камере.

Миллиардер Джеффри Эпштейн, обвиняемый в педофилии и торговле людьми, совершил суицид в тюрьме.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— СМИ подтвердили, что миллиардер-педофил из США совершил суицид

— Миллиардера-педофила Эпштейна могли убить в камере, заявил эксперт