Песков заявил, что в ситуации с помощью пострадавшим в Иркутской области не все гладко

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в ситуации оказанием помощи пострадавшим от паводка в Иркутской области «не все гладко», передает корреспондент «Газеты.Ru».

По его словам, глава государства докладывают, что происходит в Иркутской области, так как он держит ситуацию под личным контролем.

«Известно, что там не все гладко: проделана большая работа, но далеко не все гладко», — сказал Песков.

Он добавил, что ситуация также контролируется вице-премьером Виталием Мутко и региональными властями.

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