Прокуратура России заявила о росте рукоприкладства командиров в войсках

В Главной военной прокуратуре России (ГВП) заявили, что в войсках выросло число преступлений насильственного характера со стороны командиров в отношении подчиненных. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя главного военного прокурора Сергея Скребеца.

Как отмечается, с начала 2019 года в таких инцидентах пострадали 100 военнослужащих.

Кроме того, зафиксированы случаи посягательства на военное имущество и бюджетные средства.

Скребец отметил, что такие ситуации в основном объясняются тем, что младшие и старшие командиры не выполняют требований общевоинских уставов.

По словам представителя Прокуратуры, рукоприкладство на самом деле происходит из-за отсутствия «твердых навыков работы с подчиненными, которые в том числе обусловлены недостатком профессиональной подготовки курсантов военных училищ».