Прокуратура России заявила о росте рукоприкладства командиров в войсках

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Военнослужащие войск Национальной гвардии России во время генеральной репетиции военного парада... Военнослужащие войск Национальной гвардии России во время генеральной репетиции военного парада...
Военнослужащие войск Национальной гвардии России во время генеральной репетиции военного парада...
Сергей Гунеев/РИА «Новости»

В Главной военной прокуратуре России (ГВП) заявили, что в войсках выросло число преступлений насильственного характера со стороны командиров в отношении подчиненных. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя главного военного прокурора Сергея Скребеца.

Как отмечается, с начала 2019 года в таких инцидентах пострадали 100 военнослужащих.

Кроме того, зафиксированы случаи посягательства на военное имущество и бюджетные средства.

Скребец отметил, что такие ситуации в основном объясняются тем, что младшие и старшие командиры не выполняют требований общевоинских уставов.

По словам представителя Прокуратуры, рукоприкладство на самом деле происходит из-за отсутствия «твердых навыков работы с подчиненными, которые в том числе обусловлены недостатком профессиональной подготовки курсантов военных училищ».