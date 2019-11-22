В Москве задержан разыскиваемый по делу о разбое экс-депутат парламента Армении

В Зеленограде (округ в Москве) задержали бывшего депутата парламента Армении Левона Саркисяна, который разыскивался Ереваном по делу о разбое. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу армянской полиции.

Как отмечается, экс-парламентарий был задержан 21 ноября в ходе совместной оперативно-поисковой операции.

В настоящее время рассматривается вопрос об экстрадиции 51-летнего Саркисяна.

По данным армянской полиции, он был объявлен в розыск в рамках уголовного дела, возбужденного по статьям «разбой, совершенный в целях хищения имущества в особо крупных размерах организованной группой» и «участие в преступном сообществе».

В 2009 году Служба национальной безопасности Армении заявила о раскрытии ряда преступлений. Среди них — нападение в октябре 2008 года на особняк экс-главы Государственного таможенного комитета республики Армена Аветисяна, заказчиком котором Левон Саркисян, депутат парламента с 1999 по 2007 годы.