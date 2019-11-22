Глава муниципального округа Чехова задержана за мошенничество с 7,3 млн рублей

Главе муниципального округа Чехова предъявили обвинение в мошенничестве с муниципальным имуществом на семь млн рублей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольгу Врадий.

Отмечается, что глава городского округа Чехов была задержана Следователем второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области.

Ей предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, с использованием служебного положения (ч.4 ст. 159 УК РФ)», — добавила Врадий.

Согласно имеющимся данным, из муниципальной собственности незаконно выбыло здание с площадью 330 кв. м. и общей стоимостью более 7 миллионов 300 тысяч рублей.

Обвиняемая дала признательные показания в ходе допроса. Сегодня в суд будет передано ходатайство об избрании в отношении нее меры пресечения.