Назвавшая горожан «мразями» петрозаводская чиновница объяснила свои слова

Начальница управления культуры Петрозаводска Анна Лесонен, которая назвала соседей «мразями», объяснила, почему оскорбила их. Об этом сообщает «Пятый канал».

«Считаю, что я вела себя, как нормальный гражданин. Уже наверно после того можно говорить, где я работаю, какое место занимаю,» — сказала Лесонен.

По ее словам, рядом с домом было грязно, поэтому она и решила убраться на территории, прилегающей к зданию.

Чиновница отметила, что что этот поступок является примером для горожан.

До этого Лесонен разметила в социальных сетях пост, в котором оскорбила разбросавших мусор у контейнеров переработки местных жителей.

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