Синоптики предупредили москвичей о неклассической зиме
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Синоптики рассказали, что наступление зимы в столичном регионе стало неклассическим, сообщает «Гисметео».
Отмечается, что несмотря на минусовую температуру россиян до конца ноября еще ждет потепление.
Синоптики пояснили, что сухой и холодный воздух вытеснил теплый и влажный, в результате чего установилось высокое атмосферное давление и небольшой мороз.
По предварительным данным, такая погода может сохраниться до вторника, 26 ноября.
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