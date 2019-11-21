Синоптики предупредили москвичей о неклассической зиме

Синоптики рассказали, что наступление зимы в столичном регионе стало неклассическим, сообщает «Гисметео».

Отмечается, что несмотря на минусовую температуру россиян до конца ноября еще ждет потепление.

Синоптики пояснили, что сухой и холодный воздух вытеснил теплый и влажный, в результате чего установилось высокое атмосферное давление и небольшой мороз.

По предварительным данным, такая погода может сохраниться до вторника, 26 ноября.

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