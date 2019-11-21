Назвавшую горожан «мразями» петрозаводскую чиновницу уволят

Администрация Петрозаводска собирается уволить чиновницу, занимавшую пост начальника управления культуры, Анну Лесонен за оскорбления в адрес жителей города. Об этом сообщает портал karelia.news.

Отмечается, что Лесонен разметила в социальных сетях пост, в котором высказалась в адрес разбросавших мусор у контейнеров переработки местных жителей.

Чиновница рассказала, как «надев перчатки, вооружившись найденной под ногами палкой» занималась очисткой территории от пластика, который был разбросан возле корзины для переработки.

«Это не «случайно люди пластик мимо оранжевой спецкорзины уронили», это мрази мусор до помойки не донесли», — подчеркнула она.

На данным момент публикация была удалена с ее личной страницы. Чиновница находится в отпуске до 25 ноября, после чего ей предложат написать заявление на увольнение.

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