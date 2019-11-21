Неизвестный попытался проникнуть в Белый дом на машине

Неизвестный попытался проникнуть на территорию Белого дома в США на автомобиле. Об этом сообщается в Twitter Секретной службы США.

Отмечается, что автомобиль пытался проехать вслед за другим транспортным средством, которому был разрешен допуск на территорию.

Уточняется, что не имеющее пропуска авто было задержано. Устанавливаются причины ЧП.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Неизвестные попытались проникнуть на ядерный объект в США

— Мужчина задержан за попытку перелезть через ограду Белого дома