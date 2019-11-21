МИД РФ ответил на отказ Британии в визах российским журналистам

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Мария Захарова Мария Захарова
Мария Захарова
Максим Шеметов/Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала отказ Британии в выдаче виз российским журналистам РИА «Новости».

Она подтвердила невыдачу документов и отметила, что в визовой ситуации важно помнить о принципе взаимности.

Представитель МИД также призвала «не подавать» ситуацию таким образом, что Россия пытается «чинить какие-то препятствия» через невыдачу виз журналистам из Великобритании.

«Никаких препятствий британским журналистам никто не чинил и не собирался это делать, но принцип взаимности никто, еще раз повторю, не отменял», — подчеркнула Захарова.

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