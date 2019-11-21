Пропавший кот Саша был обнаружен через пять лет в 2000 км от дома в США

Исчезнувший в Портленде кот Саша через пять лет был найден в 1200 милях (1930 км) от места пропажи, в Нью-Мексико, его уже вернули владельцам. Об этом сообщает CNN.

Уточняется, что кот гулял по улицам Нью-Мексико без ошейника. Он был передан в местный приют, где его просканировали на наличие микрочипа. В результате микрочип был обнаружен, на нем хранился идентификационный номер животного и контактная информация владельца.

Тогда работники приюта позвонили хозяину, Виктору Усову, который сначала не поверил в происходящее. Но, убедившись, что это именно его питомец, с радостью поехал забирать кота в другой город.

По словам хозяина, кот свободно выходил гулять из дома на улицу. И однажды ночью он не вернулся. На тот момент Саше был один год.

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