На школьной парковке в Калифорнии обнаружили самодельную бомбу
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На школьной парковке в американском городе Сан-Хосе в штате Калифорния обнаружили самодельную бомбу. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным полиции, сообщении о самодельном взрывном устройстве поступило около 11.30 во вторник, 19 ноября, однако об этом стало известно только сейчас.
Нашел бомбу школьный садовник, он отнес находку в административное здание учебного заведения.
Прибывшая на место инцидента полиция эвакуировала школу. Бомба была обезврежена.
В здании также провели обыск, других подозрительных устройств не обнаружили.
В настоящее время расследование продолжается.
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