На школьной парковке в Калифорнии обнаружили самодельную бомбу

На школьной парковке в американском городе Сан-Хосе в штате Калифорния обнаружили самодельную бомбу. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным полиции, сообщении о самодельном взрывном устройстве поступило около 11.30 во вторник, 19 ноября, однако об этом стало известно только сейчас.

Нашел бомбу школьный садовник, он отнес находку в административное здание учебного заведения.

Прибывшая на место инцидента полиция эвакуировала школу. Бомба была обезврежена.

В здании также провели обыск, других подозрительных устройств не обнаружили.

В настоящее время расследование продолжается.

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