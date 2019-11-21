Ночь на четверг стала самой холодной в Москве с начала осени

Температура воздуха на главной столичной метеостанции в районе ВДНХ к 6:00 четверга, 21 ноября, опустилась до -7,7°С, что сделало прошедшую ночь самой морозной с начала осени. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на метеобюро Москвы.

Отмечается, что предыдущий минимум температуры был зафиксирован в городе 1 ноября — -3,8°С.

В метеобюро также сообщили, что, по данным многолетних наблюдений, самая холодная ночь 21 ноября наблюдалась в 1890 году, когда в Москве подморозило до -24,4°С.

В свою очередь в Гидрометцентре России добавили, что морозы в столичном регионе установились как минимум до понедельника, 25 ноября.

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