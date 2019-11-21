В Москве в четверг ожидается до -4°С

Четверг не будет радовать москвичей плюсовыми температурами. О том, какая погода будет 21 ноября рассказали в Гидрометцентре.

По данным синоптиков, днем температура воздуха будет варьироваться от -2°С до -4°С. Временами будет облачно, но без осадков. Ветер юго-восточного направления не превысит 8 м/с.

Ночью столбики термометра опустятся до -8°С.

Давление составит 771 мм рт. ст.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

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