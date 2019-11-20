Возбуждено дело после драки руферов на крыше одной из башен «Москва-Сити»

Полиция возбудила уголовное и административные дела в отношении нескольких руферов, которые 18 ноября проникли на крышу башни «Империя» комплекса «Москва-Сити» и устроили драку с охраной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

По словам Волк, на месте происшествия полицейские задержали 28-летнего ранее судимого мужчину, который, пытался проникнуть на крышу для совершения фотосессии.

В результате было возбуждено уголовное дело по признакам преступления по статье «Хулиганство».

Отмечается, что были задержаны также пять человек возрастом от 19 до 27 лет, в отношении которых были составлены протоколы об административном правонарушении по статье «Мелкое хулиганство».

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