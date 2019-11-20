Власти Самарской области рекомендовали клиникам перестать делать аборты
Министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов заявил, что частным клиникам региона рекомендовано отказаться от абортов. Об этом сообщает «Аргументы и факты. Самара».
Ратманов отметил, что часть частных клиник уже согласилась не проводить операции по прерыванию беременности. Некоторые же взяли время на обдумывание данного вопроса.
Однако, министр рассчитывает, что уже в 2020 году частные клиники не будут проводить аборты.
Подчеркивается, что женщины, которые все-таки не захотят родить, смогут обратиться в государственные медицинские учреждения, где беременным дают неделю на размышление для принятия окончательного решения.
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