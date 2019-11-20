В СК подтвердили, что мужчина из взятой штурмом квартиры в Ростове работает в ведомстве

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В Следственном комитете России по Ростовской области подтвердили, что одним из участников конфликта в центре города со штурмом квартира является сотрудник следственного управления. Об этом говорится на сайте СК.

В его отношении начата служебная проверка. Как уточняется, на время проверки его отстранили от исполнения службы.

В СК отметили, что в дежурную часть поступило сообщение о бытовом конфликт в одной из квартир.

» В ходе выяснения обстоятельств произошедшего установлено, что одним из его участников является сотрудник следственного управления», — отметили в СК.

Па данным местных СМИ, в центре Ростова-на-Дону ФСБ штурмом взяло квартиру, где следователь взял в заложники жену.

Следователи выясняют обстоятельства конфликта. Отмечается, что никто не пострадал.

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