В Харькове вандалы испортили памятник Жукову

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Демонтаж бюста маршала Георгия Жукова в Харькове, 2 июня 2019 года Демонтаж бюста маршала Георгия Жукова в Харькове, 2 июня 2019 года
Демонтаж бюста маршала Георгия Жукова в Харькове, 2 июня 2019 года
РИА «Новости»

Памятник маршалу СССР Георгию Жукову, расположенный в Харькове, был испорчен неизвестными. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу областного управления Национальной полиции Украины.

Как стало известно, постамент памятника был облит красной краской.

В данный момент полицейские осуществляют проверку по факту повреждения монумента.

Кроме того, следственно-оперативная группа полиции устанавливает обстоятельства случившегося. Сотрудники правоохранительных органов работают на месте происшествия.

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