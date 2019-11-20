В Харькове вандалы испортили памятник Жукову

Памятник маршалу СССР Георгию Жукову, расположенный в Харькове, был испорчен неизвестными. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу областного управления Национальной полиции Украины.

Как стало известно, постамент памятника был облит красной краской.

В данный момент полицейские осуществляют проверку по факту повреждения монумента.

Кроме того, следственно-оперативная группа полиции устанавливает обстоятельства случившегося. Сотрудники правоохранительных органов работают на месте происшествия.

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