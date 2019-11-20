Baza: в Ростове ФСБ штурмует квартиру, где следователь взял в заложники жену
В центре Ростова-на-Дону ФСБ штурмует квартиру, где следователь взял в заложники жену, сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что мужчина вооружен пистолетом.
По данным СМИ, переговоры не увенчались успехом, после чего было решено начать штурм квартиры.
Как сообщают местные СМИ, полиция и спецназ оцепили здание СИЗО и перекрыли квартал. По предварительным данным, инцидент произошел в доме на улице Красноармейской.
Официального подтверждения информации в настоящее время не поступало.