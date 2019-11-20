Эксперты рассказали, как стремление россиян к независимости влияет на браки

В России все чаще стали избегать официального брака из-за боязни делить имущество в случае развода и желания быть независимыми. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на экспертов.

По данным Росстата, с 1990 года число браков и разводов сократилось до минимума. Так, в 2018 году было оформлено 893 тыс. браков, разводов — 583 тыс.

Эксперты уверены, что снижение количества официальных браков происходит во всех развитых странах Европы и США. Люди перестали видеть в браке союз на всю жизнь.

При этом доцент кафедры социологии Первого МГМУ имени Сеченова Ольга Лебедь считает, что число браков значительно сократилось из-за отсутствия контроля со стороны общества, государства и церкви.

Отмечается также, по данным переписи 2002 и 2010 годов, снизилось число как мужчин, так и женщин от 18 до 39 лет, состоящих в законном браке, все больше россиян предпочитают гражданский брак.

Также снижается процент детей, рожденных вне брака.

Сотрудник Центра семейной терапии Татьяна Потемкина пояснила, что молодые люди все больше стремятся к независимости. По ее мнению, в современном мире женщина имеет больше прав в разных сферах деятельности, за счет чего она может сама себя обеспечить.

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