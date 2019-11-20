В Кемерово произошел крупный пожар на складе

Крупный пожар произошел на складе со строительными материалами в Кемерово, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя МЧС.

Инцидент произошел на улице Красноармейская, площадь пожара составила 800 квадратных метров.

Как стало известно, на месте происшествия загорелся склад со строительными материалами, в результате возгорания обрушилась кровля.

Информации о пострадавших не поступало, причина возгорания устанавливается.

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