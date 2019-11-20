Сын экс-президента Германии был убит во время лекции в клинике
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Сына экс-президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера, медика Фрица фон Вайцзеккера убили при нападении на клинику Schlosspark-Klinik в Берлине, сообщает РИА «Новости».
Уточняется, что мужчина читал в клинике лекцию, когда на него набросился неизвестный с ножом.
Сын бывшего лидера страны скончался от полученных ранений.
Кроме того, тяжелое ранение получил один из слушателей, который пытался остановить нападавшего.
Полиция задержала преступника на территории клиники. Его мотивы неизвестны.