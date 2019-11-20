Сын экс-президента Германии был убит во время лекции в клинике

Сына экс-президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера, медика Фрица фон Вайцзеккера убили при нападении на клинику Schlosspark-Klinik в Берлине, сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что мужчина читал в клинике лекцию, когда на него набросился неизвестный с ножом.

Сын бывшего лидера страны скончался от полученных ранений.

Кроме того, тяжелое ранение получил один из слушателей, который пытался остановить нападавшего.

Полиция задержала преступника на территории клиники. Его мотивы неизвестны.