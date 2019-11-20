В США учительницу осудили за секс с с 16-летним учеником

В США 28-летнюю учительницу Оливию Сондхейм осудили за секс с 16-летним учеником, сообщает The Sun.

Как сообщает издание, женщина вступала в связь со студентом в классе, а также на экскурсии в парке.

Уточняется, что учительница также несколько раз привозила ученика к себе домой.

В конце учебного года она сказала мальчику, что прекращает отношения, решив сосредоточиться на своем браке.

Суд приговорил девушку к одному году лишения свободы.

Издание отмечает, что в штате Вашингтон возраст согласия составляет 16 лет, однако у учителей действуют более строгие правила.