В США учительницу осудили за секс с с 16-летним учеником
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В США 28-летнюю учительницу Оливию Сондхейм осудили за секс с 16-летним учеником, сообщает The Sun.
Как сообщает издание, женщина вступала в связь со студентом в классе, а также на экскурсии в парке.
Уточняется, что учительница также несколько раз привозила ученика к себе домой.
В конце учебного года она сказала мальчику, что прекращает отношения, решив сосредоточиться на своем браке.
Суд приговорил девушку к одному году лишения свободы.
Издание отмечает, что в штате Вашингтон возраст согласия составляет 16 лет, однако у учителей действуют более строгие правила.