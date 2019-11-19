СК возбудил дело по факту пропажи журналистки «Интерфакса»

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту пропажи в Москве редактора информационного агентства «Интерфакс» Маргариты Игнатовой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на старшего помощника руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлию Иванову.

Как отмечается, возбуждено дело по ч. 1 ст. 105 УК России («Убийство»).

В настоящее время следователи продолжают поиски 29-летней женщины.

По данным СК, Игнатов ушла утром 17 ноября из дома на Весенней улице. На следующий день журналистка не появилась на работе, на связь также не выходила, с этого периода женщину никто не видел.

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