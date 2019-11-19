В Челябинске случился пожар на компрессорном заводе

На территории Челябинского компрессионного завода случился пожар. Об этом сообщает издание «Челябинск online», ссылаясь на начальника пресс-службы ГУ МЧС по региону Егора Пахомова.

Как стало известно, огонь распространился на площадь размером 600 кв. м.

Отмечается, что в результате пожара пострадавших не выявлено.

«В котельной в момент возгорания находились три человека, они эвакуировались самостоятельно», — сказал Пахомов.

При этом сотрудник пресс-службы Михаил Растопчин уточнил, что пожар случился в газовой котельной, находящейся возле завода.