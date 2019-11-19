В колледже Благовещенска возобновились занятия после инцидента со стрельбой

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В Амурском колледжа строительства и ЖКХ в Благовещенске снова начал работать после инцидента со стрельбой с участием одного из студентов, который случился 14 ноября, передает РИА «Новости», ссылаясь на представителя учебного заведения.

«Занятия возобновились в штатном режиме», — сообщил представитель образовательного учреждения.

В колледже уточнили, что в главном корпусе занятия уже проводятся.

Ранее в результате стрельбы в колледже Благовещенска погиб один студент, еще трое получили ранения. Сам стрелок застрелился.

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