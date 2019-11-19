В колледже Благовещенска возобновились занятия после инцидента со стрельбой
В Амурском колледжа строительства и ЖКХ в Благовещенске снова начал работать после инцидента со стрельбой с участием одного из студентов, который случился 14 ноября, передает РИА «Новости», ссылаясь на представителя учебного заведения.
«Занятия возобновились в штатном режиме», — сообщил представитель образовательного учреждения.
В колледже уточнили, что в главном корпусе занятия уже проводятся.
Ранее в результате стрельбы в колледже Благовещенска погиб один студент, еще трое получили ранения. Сам стрелок застрелился.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Стрельба в Благовещенске: арестован гендиректор ЧОПа
— Жертву трагедии в колледже Благовещенска похоронили в родном селе
— Семьи пострадавших при стрельбе в благовещенском колледже получат выплаты