Россия увеличит число пунктов гумпомощи в Сирии

Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) планируют увеличить пункты гуманитарной помощи на территории Сирии. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что количество пунктов распределения гуманитарного груза возрастет на севере и востоке САР.

Так 15 тонн гумпомощи были доставлены военно-транспортной авиацией в пункт Камышлы. Этот груз предназначен для проведения гуманитарных акций в северо-восточной части Сирии.

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