Три станции на красной ветке московского метро будут открываться позже

Станции «Библиотека им. Ленина», «Кропоткинская» и «Парк Культуры» Сокольнической линии московского метрополитена будут открываться на 10 минут позже в ближайшие две недели. Об этом сообщается на странице столичной подземке в Twitter.

Станции будут открываться в 5.40 мск 19, 21, 26, 27 и 30 ноября.

«Это связано с организационно-учебными мероприятиями», — уточняется в сообщении.

При этом время отправления поездов с этих станций не изменится.