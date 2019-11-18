Три станции на красной ветке московского метро будут открываться позже
close
Станции «Библиотека им. Ленина», «Кропоткинская» и «Парк Культуры» Сокольнической линии московского метрополитена будут открываться на 10 минут позже в ближайшие две недели. Об этом сообщается на странице столичной подземке в Twitter.
Станции будут открываться в 5.40 мск 19, 21, 26, 27 и 30 ноября.
«Это связано с организационно-учебными мероприятиями», — уточняется в сообщении.
При этом время отправления поездов с этих станций не изменится.