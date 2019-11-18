Дед Мороз отмечает свой день рождения в Великом Устюге

Дед Мороз празднует день рождения у себя на родине, в Великом Устюге. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Празднование дня рождения, которое началось в понедельник, 18 ноября, продлится три дня.

С понедельника по среду пройдут сказки, выставки, мастер-классы, встречи со сказочными героями, игры и соревнования. Также будут зажжены огни на первой новогодней елки России.

Дед Мороз начал свое путешествие по России 9 ноября, тогда он приехал в Красноярск. В целом сказочный персонаж должен посетить 28 городов страны. Среди них – Новосибирск, Екатеринбург, Челябинск, Казань, Нижний Новгород, Краснодар, Воронеж, Ярославль, Москва и Санкт-Петербург.

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