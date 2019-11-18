ТАСС: уволен глава УВД на московском метрополитене

Уволен руководитель УВД на московском метрополитене генерал-майор полиции Николай Савченко после стрельбы на станции «Рязанский проспект», которую устроил полицейский. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что решение об увольнении Савченко было принято несколько дней назад. При этом приказ о его отставки появился только в понедельник.

Агентство уточняет, что официального подтверждения этой информации нет.

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