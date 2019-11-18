Два человека погибли при обрушении грунта на стройке в Ижевске

Двое рабочих погибли при обрушении грунта на стройке в Ижевске. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на следственное управление СК по Удмуртии.

В удмуртском СУ СК сообщили, что трагедия произошла при проведении земляных работ около 16.00 (15.00 мск) на улице Фруктовой.

По предварительным данным, в траншее находились два человека. Они погибли.

На место происшествия выехали сотрудники следственного управления СК России по Удмуртской Республике. Проводится осмотр места происшествия, производится допрос очевидцев.

Возбуждено уголовное дело.

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