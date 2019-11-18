СМИ: Соколов пытался покончить с собой в ходе следственного эксперимента
Историк и бывший доцент СПбГУ Олег Соколов во время проведения следственного эксперимента в пятницу, 15 ноября, пытался покончить с собой. Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на источник.
Согласно имеющимся данным, в ходе проведения эксперимента, Соколов показывал, как застрелил и расчленил аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко.
На некоторые время с целью частоты эксперимента правоохранители сняли наручники с подозреваемого. В этот момент Соколов схватил кортик, который находился на столе.
Сотрудники правоохранительных органов остановили доцента. При этом на Соколове был надет бронежилет с шлем.
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