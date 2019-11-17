28 тысяч человек во Франции отметили годовщину «желтых жилетов»

Около 28 тысяч человек приняли участие в акциях протеста «желтых жилетов» во Франции. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на полицию страны.

Отмечается, что примерно 5 тысяч митингующих собрались в Париже. В столице за минувшую субботу задержали 124 человека по подозрению в беспорядках.

«Желтые жилеты» отметили годовщину создания движения. Они начали проводить свои акции протеста против планов властей, осложнявших материальное положение французов.

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