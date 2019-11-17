В общежитии Киева прогремел взрыв

Врыв прогремел в общежитии Киева в субботу вечером, 16 ноября. Об этом сообщила столичная полиция на странице в Facebook.

Отмечается, что взрыв произошел в общежитии на улице Карла Маркса. В результате взрыва погибли два человека.

На месте происшествия работают специалисты взрывотехнической службы, а также полиция и следственно-оперативная группа.

Полиция не сообщила, что именно взорвалось. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.