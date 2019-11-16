Мать убитой историком Соколовым аспирантки попала в больницу с похорон

Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, зверски убитой в Петербурге, увезли в больницу с похорон дочери, передает РИА «Новости».

Об этом сообщил представитель квартального комитета станицы Старовеличковской Евгений Тарасенко.

«Думали сначала, ну, обморок... Но насчет реанимации разговора не было. В больнице она. Ее скорая забрала с кладбища... Спит, успокоили», — рассказал он.

По версии следствия, экс-доцент СПбГУ Олег Соколов застрелил аспирантку Ещенко из обреза 7 ноября, а в ночь на 9-е решил избавиться от тела, расчленив его.

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