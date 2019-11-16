Полиция Парижа применила слезоточивый газ против «желтых жилетов»
close
В Париже полиция применила слезоточивый газ и шашки против митингующих «желтых жилетов». Об этом сообщает Reuters.
Как отмечается, демонстрации проходят в районе площади Шамперре в XVII округе французской столицы.
Многие протестующих, одетые в черное и с масками на лице, поджигали мусорные баки и швыряли предметы в правоохранителей.
Столкновения между «желтыми жилетами» и полицией произошли, когда демонстранты попытались пройти через весь город к вокзалу Аустерлиц.
Полиция также попыталась остановить сотни человек, которые попытались заблокировать парижскую кольцевую дорогу.
Всего было арестовано 33 человека.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— 160 человек задержаны в Париже
— 90 человек задержаны в Париже в преддверии манифестаций «желтых жилетов»