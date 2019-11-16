Ласки появились в Москве

В Москве с приходом холодов стали чаще появляться ласки, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на ГПБУ «Мосприрода».

Сообщается, что обычно самых мелких хищных млекопитающих наших лесов можно встретить рядом с кормушками в парках.

«Зимой ласки держатся неподалеку от подкормочных площадок для птиц, куда часто в зимний период наведываются и мелкие мышевидные грызуны — их основная добыча», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ласка очень пугливый зверек и обычно при появлении человека быстро прячется, однако в зимний период может подпускать человека достаточно близко.

В департамента природопользования и охраны окружающей среды предупредили, что нельзя пытаться гладить или ловить их, так как ласка — хищное и дикое животное.