Матери стало плохо на прощании с убитой Анастасией Ещенко
Матери убитой Анастасией Ещенко стало плохо во время прощания, которое проходит в станице Старовеличковской Краснодарского края, сообщает «Московский комсомолец».
Медиков вызвали в Троицкую церковь, где проходит прощание и отпевание.
Похороны Ещенко состоятся в 13:00.
По версии следствия, экс-доцент СПбГУ Олег Соколов застрелил аспирантку Ещенко из обреза 7 ноября, а в ночь на 9-е решил избавиться от тела, расчленив его.
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