Жертву трагедии в колледже Благовещенска похоронили в родном селе
Погибшего в результате стрельбы в Амурском колледже строительства и ЖКХ Алексея Голубничего похоронили в субботу, 16 ноября, в его родном селе Среднебелая Амурской области. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на его знакомую Екатерину Дидык.
Панихида по юноше прошла в ДК села с 12.00 (06.00 мск) до 13.00 (07.00 мск).
Известно, что Голубничий родился в селе Среднебелая, также окончил там школу. Жил погибший в полной семье.
По словам Дидык, на похоронах присутствовали более 200 человек. Среди них были родители юноши, бабушка, его родной брат и девушка Дарина.
«Очень много людей приехали из колледжа. Его похоронили рядом с дедушкой», — рассказала девушка.
Также она отметила, что на пять лет старше Алексея, является соседкой его семьи, ходила в одну с ним школу.
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