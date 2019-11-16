Жертву трагедии в колледже Благовещенска похоронили в родном селе

<img src="//img.gazeta.ru/files3/310/12811310/upload-03-pic905-895x505-1972.jpg">

Погибшего в результате стрельбы в Амурском колледже строительства и ЖКХ Алексея Голубничего похоронили в субботу, 16 ноября, в его родном селе Среднебелая Амурской области. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на его знакомую Екатерину Дидык.

Панихида по юноше прошла в ДК села с 12.00 (06.00 мск) до 13.00 (07.00 мск).

Известно, что Голубничий родился в селе Среднебелая, также окончил там школу. Жил погибший в полной семье.

По словам Дидык, на похоронах присутствовали более 200 человек. Среди них были родители юноши, бабушка, его родной брат и девушка Дарина.

«Очень много людей приехали из колледжа. Его похоронили рядом с дедушкой», — рассказала девушка.

Также она отметила, что на пять лет старше Алексея, является соседкой его семьи, ходила в одну с ним школу.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Семьи пострадавших при стрельбе в благовещенском колледже получат выплаты

— Главу ЧОПа арестовали на 2 месяца после стрельбы в благовещенском колледже

— Прокуратура попросила 72 часа до решения по охраннику благовещенского колледжа