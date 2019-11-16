Прокуратура попросила 72 часа до решения по охраннику благовещенского колледжа
Амурская прокуратура попросила отложить на 72 часа арест охранника, пропустившего в учебное заведение молодого человека с оружием. Об этом сообщает «Интерфакс».
Задержанного охранника Олега Ермолова обвиняют в выполнении работы, которая не отвечала требованиям безопасности и повлекла смерть людей по неосторожности. Сам мужчина отрицает свою вину. Также он попросил не выносить ему наказание, так как его дети одни дома, а жена постоянно на работе.
Суд перенес рассмотрение вопроса о мере пресечения до 19 ноября.
Отмечается, что прокуратура признала задержание охранника законным.
Стрельбу открыл 19-летний студент в колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске. В результате инцидента погиб молодой человек и пострадали три человека. После атаки нападавший покончил с собой.
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