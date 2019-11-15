СК предъявил обвинение Гендиректору ЧОПа из-за стрельбы в колледже Благовещенска

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Следственный орган Следственного комитета России по Амурской области предъявил обвинение генеральному директору частного охранного предприятия (ЧОП) «Сириус-А» в Благовещенске после того, как 19-летний студент устроил в местном колледже стрельбу. Об этом сообщается на сайте СК.

Гендиру обвиняется по ч. 3 ст. 238 УК России (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Известно, что глава предприятия взял на работу мужчину, который не имел разрешения на охранную деятельность.

Следователь просит суд об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

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