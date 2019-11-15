Убитую аспирантку СПбГУ Ещенко похоронят на Кубани

Аспирантку Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Анастасию Ещенко, в убийстве которой обвиняется доцент Олег Соколов, похоронят в ее родной станице на Кубани. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на председателя квартального комитета станицы Старовеличковской Калининского района Краснодарского края Евгения Тарасенко.

Как отмечается, отпевание в церкви намечено на 11:00 мск в субботу, 16 ноября. После пройдут похороны. Информации о кладбище не приводится.

Родители Анастасии уже вылетели в Краснодарский край.

По словам Тарасенко, сведения об отпевании и похоронах также подтвердили и в школе, где училась аспирантка.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Обвиняемый в убийстве историк Соколов не знает о своем увольнении

— Адвоката историку Соколову оплатили коллеги

— Адвокат обжаловал арест Соколова без его согласия