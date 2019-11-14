Уголовное дело возбудили из-за нарушений в частном доме престарелых на Урале

Следственными органами СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту предоставления услуг, не отвечающих требованиям безопасности в частном доме престарелых. Об этом сообщается на сайте пресс-службы ведомства.

Поясняется, что в настоящее время госпитализированы 54 пациента дома престарелых на территории Ленинского района областного центра.

По данным следствия, в результате проверки контролирующих органов данного учреждения были выявлены факты грубого нарушения требований санитарно-эпидемиологических норм и оказания медицинских услуг пожилым пациентам.

Отмечается, что в рамках расследования уголовного дела проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к совершению преступления.

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