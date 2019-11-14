Ребенок без рта и с ушами на шее родился в Азербайджане

В столице Азербайджана родился ребенок без рта, с ушами на шее и носом, похожим на свиной пятачок. Об этом сообщает РИА «Новости».

Девочка родилась в одной из частных клиник Баку. Несмотря на то, что сердце и легкие новорожденной функционировали нормально, они не прожила и дня.

По заявлению главного гинеколога страны Севиндж Мамедовой, аномалия в развитии должна была быть выявлена на третьем месяце беременности во время ультразвукового исследования. Она также отметила, что закон запрещает вмешиваться в деятельность частных клиник, из-за чего она не имеет права проводить расследование.

Сообщается, что родители девочки здоровы, у них есть двое детей.

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