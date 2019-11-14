Оператор рассказал, каких котов готовы возить поезда в Крым

Железнодорожная компания «Гранд Сервис Экспресс», которая будет заниматься перевозками пассажиров в Крым и обратно по мосту после его открытия, заявила, что готова пускать в поезд пассажиров с котами любого веса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на генерального директора компании Александра Ганова.

Отмечается, что поезда начнут курсировать 23 декабря.

Ганов подчеркнул, что в поезде смогут ездить туристы с рюкзаками, которые нельзя взять, например, на борт самолета.

«С котами», — добавил он.

И подчеркнул, что для перевозки в поезде вес кота не важен.

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